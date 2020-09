Biden nu evenveel Nobelvredesprijsnominaties als Trump

Joe Biden heeft nu net zo veel nominaties voor een Nobelprijs voor de Vrede als zijn rivaal Donald Trump, namelijk één. Dat gebeurde nadat de Britse Labour-parlementariër Chris Bryant de naam van de Democratische presidentskandidaat in de hoed van het Nobelcomité gooide.

‘Terwijl anderen naar geweld grijpen, heeft Biden herhaaldelijk gezegd dat niets zo krachtig is als het argument,’ motiveerde Bryant de nominatie. ‘Geweren kunnen een hart stoppen, maar goedgeplaatste argumenten kunnen vele harten veranderen en vele harten kunnen een wereld veranderen’.

Trump schept al tijden op over zijn eigen nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede, mogelijk gevoed door het feit dat zijn voorganger Barack Obama die prijs daadwerkelijk won. Wat Trump er nooit bij vermeldt, is dat elk staatshoofd of landelijk parlementslid iemand voor de prijs kan voordragen. In het geval van Trump kwam die van de Noorse extreemrechtse parlementariër Christian Tybring-Gjedde. Vladimir Poetin heeft ook enkele nominaties op zak, allemaal afkomstig uit Rusland zelf. Behalve Trump, Poetin en nu ook Biden zijn er nog 315 mensen genomineerd.

Bron: The Hill / cc-foto: Gage Skidmore