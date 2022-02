Biden: Russische dreiging rond Oekraïne kan ‘snel uit de hand lopen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft alle Amerikanen in Oekraïne opgeroepen het land direct te verlaten. Volgens Biden kan de situatie er snel uit de hand lopen als de huidige gesprekken met het Kremlin op niets uitlopen. Biden zei ook dat hij onder geen beding van plan is grondtroepen te sturen: ‘Als Amerikanen en Russen op elkaar gaan schieten, heb je een Derde Wereldoorlog.’

Donderdag vond er overleg plaats tussen vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland. Na negen uur vergaderen was er geen resultaat geboekt. Vrijdag spreken de Britse ministers van Buitenlandse Zaken Liz Truss en Defensie Ben Wallace in Moskou met hun Russische collega Sergei Lavrov. De kans dat daar iets uitkomt is klein. Lavrov noemde de besprekingen op voorhand al ‘een gesprek tussen de stomme en de dove’.

Ondertussen zijn Russische troepen aan een gezamenlijke oefening begonnen met het Belarussische leger aan de grens met Oekraïne. Ook heeft Rusland een reeks rakettesten aangekondig in de Zwarte Zee, tot woede van Oekraïne dat daardoor geen schepen in het gebied kan laten varen.

Joe Biden zei in een interview met NBC News ook dat mocht Vladimir Poetin ‘dwaas genoeg’ zijn om Oekraïne binnen te vallen, hij ‘hopelijk slim genoeg is om niets te doen dat Amerikaanse burgers schaadt’. De Britse premier Boris Johnson liet donderdag na een bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier weten dat de berichten van de Britse inlichtingendienst ‘somber’ stellen, maar dat Poetin waarschijnlijk nog geen besluit heeft genomen over het wel of niet binnenvallen van Oekraïne. ‘Dit is waarschijnlijk het gevaarlijkste moment,’ zei Johnson. ‘Dit is de grootste veiligheidscrisis die Europa in decennia gehad heeft, de komende dagen moeten we alles goed doen.’

Het Amerikaanse advies om zo snel mogelijk te vertrekken, was vooralsnog alleen aan ambassadepersoneel en hun families gericht, maar dat geldt nu voor elke Amerikaan in Oekraïne. Nederland houdt voor Oekraïne vooralsnog code oranje aan, wat inhoudt dat er wordt geadviseerd niet in het land te zijn tenzij dat strikt noodzakelijk is.