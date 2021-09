Biden wil helft van alle stroom uit de zon halen: ‘Land en wereld zijn in gevaar’

De Verenigde Staten willen in 2050 bijna de helft van alle opgewekte energie uit de zon halen in plaats van uit fossiele bronnen. Naar verwachting presenteert president Joe Biden woensdag een plan om het aandeel zonne-energie de komende dertig jaar te verhogen van 4 naar ruim 45 procent. In 2050 wil Amerika volledig klimaatneutraal zijn in de hoop de klimaatcrisis in elk geval deels af te wenden. Op dit moment wordt ruim 60 procent van de Amerikaanse elektriciteit nog opgewekt met behulp van olie of gas.

Om het aandeel zonne-energie zo drastisch te verhogen, moet er een enorm aantal nieuwe zonnepanelen worden geïnstalleerd. Niet alleen in zonneparken, maar ook op daken en eigenlijk elke open plek die zich ervoor leent. Dat betekent in de praktijk dat de komende jaren het aantal zonnepanelen elk jaar moet verdubbelen. En er is haast bij geboden, want als de VS op de huidige weg doorgaat, zal het totaal van duurzame energie – behalve zon, ook uit wind en water – in 2050 slechts zo’n 42 procent van alle opgewekte energie uitmaken.

Het doel dat Biden nu voor ogen heeft, is in lijn met dat wat de meeste klimaatwetenschappers zeggen dat nodig is. De Democratische president heeft nog wel het nodige werk te verzetten om ook de Republikeinse partij in het Congres en de Senaat te overtuigen van de noodzaak het energienetwerk te vergroenen en daarvoor diep in de buidel te tasten. Binnen die partij buitelt doorgaans de een na de andere ontkenner van de klimaatcrisis over elkaar heen om de ernst van het probleem onder het tapijt te vegen.

Wat het plan voor een verveelvoudiging van het aantal zonnepanelen ook bemoeilijkt, is de handelsoorlog met China die door voorganger Trump is ingezet en door Biden wordt voortgezet. Onlangs kondigde Biden een importverbod aan op producten uit China waarvan wordt vermoed dat er dwangarbeid aan te pas is gekomen. Een groot deel van ’s werelds zonnepanelen komt eveneens uit China.

Amerika wordt de laatste jaren met regelmaat getroffen door weerexcessen, gevoed door de klimaatcrisis. Van stormen en extreme vrieskou in de staat Texas afgelopen winter, tot hittegolfen in de noordelijke staten Oregon en Washington deze zomer en begin deze maand nog de orkaan Ida die een groot deel van de staat Louisiana zonder stroom achterliet en tot in New York City voor overstromingen zorgde. Tijdens een bezoek aan het rampgebied stelde Biden dinsdag vast: ‘Het land en de wereld zijn in gevaar’.

In Nederland bedroeg het aandeel hernieuwbare-energie in 2020 zo’n 11 procent. Een stijging ten opzichte van een jaar eerder toen het aandeel nog 8,8 procent was, maar nog altijd minder dan de 14 procent die de Europese Unie voor vorig jaar had voorgeschreven. Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland in 2030 ruim 70 procent van alle energie uit duurzame bronnen halen om dat in 2050 vervolgens afgeschaald te hebben tot nagenoeg nul.