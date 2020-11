Biden wil meteen weer meedoen aan klimaatakkoord én einde aan moslimban

Als Joe Biden op 20 januari 2020 wordt ingehuldigd als president, zal hij de Verenigde Staten direct weer laten toetreden tot het klimaatakkoord dat eind 2015 werd gesloten in Parijs. Dat kondigde hij afgelopen week aan op Twitter, nadat de Verenigde Staten woensdag officieel uit het akkoord stapten.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Deelname van de Verenigde Staten aan het klimaatakkoord is van groot belang. Na China is de VS de grootste uitstoter van broeikasgassen. Biden wil de netto CO2-uitstoot van de VS in 2050 hebben teruggebracht tot nul. Dat wil hij onder meer bereiken door strengere eisen te stellen aan de energiesector en autofabrikanten.

Moslimban

Ook is Biden van plan om direct een einde te maken aan het inreisverbod voor mensen afkomstig uit dertien landen. De nieuwe president kan deze zogeheten ‘moslimban’ makkelijk ongedaan maken, omdat Trump het inreisverbod instelde door middel van een presidentieel besluit.

“Op mijn eerste dag maak ik een einde aan Trumps illegale moslimban”, zei Biden tijdens de campagne. De Democraat beloofde zich ook te gaan inzetten voor wetgeving tegen de discriminatie van moslims.