Biomassastook in Amercentrale doet snelheidsverlaging teniet

De stikstofwinst die wordt geboekt door de maximumsnelheid overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur, wordt grotendeels teniet gedaan door biomassa te stoken in de Amercentrale in Geertruidenberg. Dat stelt Johan Vollenbroek van de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die met succes duizenden stikstofvergunningen aanvocht bij de Raad van State.

MOB maakt gehakt van de biomassastookvergunning voor de Amercentrale. In de Verenigde Staten, Canada en de Baltische staten moet jaarlijks een hoeveelheid bos ter grootte van 20.000 voetbalvelden worden gekapt om de centrale van brandstof te voorzien, rekent de organisatie voor. De bomen worden vervolgens “met vervuilende schepen” naar Geertruidenberg vervoerd. Ook voor het klimaat is de houtstook een ramp:

“Als gevolg van de verbranding in de RWE-centrale neemt de CO2-emissie van de centrale fors toe (20% meer dan bij kolenstook). De extra CO2 zorgt daarmee voor een versnelling van de opwarming en versterking van de klimaatcrisis.”

RWE mag volgens de nieuwe vergunning voor houtstook 1,5 miljoen kilo NOx en 50.000 kilo NH3 (ammoniak) per jaar gaan uitstoten in de afgeschreven kolencentrale. “Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden worden door de stikstofemissie uit de 175 meter hoge schoorsteen van RWE/Amer getroffen”, schrijft MOB, dat constateert dat er “kennelijk geen enkele vorm van afstemming is geweest over deze vergunning met het kabinet”.

Door de biomassastook in de Amercentrale toe te staan, zal de overheid er dus niet aan ontkomen om elders extra maatregelen te nemen om stikstofuitstoot te beperken. “De kansen voor vliegveld Lelystad worden er niet beter op”, constateert MOB droogjes. Dat zou een nieuwe tegenvaller betekenen voor de VVD, de partij die er het meest op gebrand is om Lelystad Airport uit te breiden.

Het zou niet de eerste keer dat de VVD moet slikken in de stikstofkwestie. In november besloot het kabinet al om de maximumsnelheid vanaf maart te verlagen, om zo de schade voor de natuur te beperken. “Ik vind het bloedirritant”, verklaarde Klaas Dijkhoff, fractieleider van de partij die ‘vroem-vroem’ jarenlang als onofficiële slogan voerde, destijds. Volgens de partij was de maatregel echter nodig om ervoor te zorgen dat bouwprojecten kunnen blijven doorgaan.

Het maakt het allemaal des te vreemder dat de overheid ondertussen de houtstook in energiecentrales ruimhartig financieel ondersteunt. “Het kabinet subsidieert deze vorm van ecologische waanzin met een subsidie van 1,7 miljard euro”, schrijft MOB.

cc-foto: Castel Communicatie