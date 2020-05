‘Bizarre’ vraag NOS leidde tot versoepeling lockdown

“Al weken zegt u dat Nederland zich voorbeeldig gedraagt en wat krijgen mensen ervoor terug? Nog eens drie weken verlenging. Hoe rijmt u dat met elkaar?” Op sociale media leidde de eerste vraag van de NOS aan Mark Rutte op de persconferentie van 21 april tot verbijstering: wilde de NOS-verslaggever soms een lolly hebben omdat de meeste Nederlanders zich aan de voorschriften hielden?

Maar voor het kabinet was de ‘bizarre’ vraag wel aanleiding om het beleid om te gooien, schrijft NRC Handelsblad in een reconstructie. Want de NOS verwoordde de stemming in het land, denkt het crisisteam van het kabinet. “Intern begrijpt het kabinet: we hebben het verkloot”, schrijft NRC.

Tot dan toe heeft Rutte de publieke steun voor de maatregelen steeds als zijn machtigste wapen gezien. Niet het sluiten van kapperszaken ziet hij als cruciaal element in de bestrijding van het coronavirus, zegt een ingewijde, maar zijn ‘preekjes’: blijf thuis, houd afstand. Die strategie begint uit te werken.

Behalve van de NOS was er ook kritiek van werkgeversorganisaties, enkele kabinetsleden en de burgemeesters van de vier grote steden die erop wijzen dat het moeilijker wordt om de lockdown te handhaven. Opgeteld bij de aanhoudende roep om ‘perspectief’ leidt dat ertoe dat premier Rutte en minister Hugo de Jonge woensdag 6 mei een compleet stappenplan presenteerden om de lockdown te versoepelen.

Bekijk de persconferentie van 21 april terug. Vanaf 27:00 de vraag van de NOS en het antwoord daarop van Mark Rutte:

Video niet te zien? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.