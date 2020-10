Blaastesten beloven binnen een minuut coronabesmetting aan te tonen

Geen video? Klik hier.

Een bedrijf in Singapore heeft een blaastest ontwikkeld voor het coronavirus die binnen een minuut de uitslag geeft. Breathonix is een start up van National University of Singapore en zegt dat bij een proef met 180 personen in 90 procent van de gevallen een correct resultaat werd behaald. De makers hopen dat de test begin volgend jaar wordt goedgekeurd om op de markt te brengen.

De test zou zo’n 17 euro moeten gaan kosten, wat volgens het bedrijf zo’n 70 procent goedkoper is dan de veelgebruikte PCR-test die bovendien behoorlijk onprettig is voor de geteste persoon. Daar staat tegenover dat een positieve uitslag alsnog via een PCR-test bevestigd moet worden omdat die accurater is. Een wegwerpmondstuk moet voorkomen dat geteste personen elkaar besmetten.

Volgens oprichter Jia Zhunan is de blaastest vooral geschikt voor evenementen als sportwedstrijden en concerten om op grote schaal het publiek te testen. Het apparaat kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld longkanker op te sporen.

Saillant is dat in Nederland aan een soortgelijke toepassing wordt gewerkt met een op een enkele letter na identieke naam: Breathomix. De Volkskrant berichtte daar eerder deze maand over.

Het ministerie voor VWS heeft honderden van de apparaten besteld bij het Leidse bedrijf Breathomix. De afgelopen weken draaide de ademtest op proef mee in een teststraat in Amsterdam. ‘En de resultaten zijn superpositief’, zegt Rianne de Vries van Breathomix desgevraagd. ‘Het apparaat doet precies wat we hoopten, namelijk met een hoge nauwkeurigheid tegen de meeste mensen zeggen: jij hebt het in elk geval niet.’

Ook in Frankrijk en Finland wordt aan ademtesten voor het coronavirus gewerkt.

