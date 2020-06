Black Lives Matter-kleding verboden bij hypocriet Starbucks

Werknemers van Starbucks mogen niet laten blijken dat ze sympathie hebben voor Black Lives Matter (BLM). T-shirts of buttons met steunbetuigingen voor de antiracismebeweging zijn uit den boze bij de belastingontwijkende koffieketen.

Uit een uitgelekt memo blijkt dat Starbucks zijn werknemers erop heeft gewezen dat zichtbare steun voor BLM in strijd is met het bedrijfsbeleid dat politieke en religieuze uitingen niet toestaat.

Volgens werknemers is de koffieketen hierin niet erg consequent. Starbucks moedigt werknemers op gezette tijden wel aan om shirts en buttons te dragen waarmee ze steun uitspreken voor gelijke behandeling van mensen uit de LHBTQ-gemeenschap. Ook plaatste het bedrijf vorige week op Twitter een bericht met de tekst ‘Black lives matter’.

Black lives matter. We are committed to being a part of change.

You can find educational resources at https://t.co/xSXwaw2vQA. pic.twitter.com/ZxifsW7oeO

— Starbucks Coffee (@Starbucks) June 4, 2020