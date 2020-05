‘Blijf thuis’ wordt volgende week: ‘blijf thuis bij klachten’

Kappers, nagelsalons en masseurs kunnen vanaf volgende week weer aan de slag. Vanaf 1 juni moeten strandtenten, terrassen, restaurants en culturele instellingen volgen. In de zomer kunnen campings weer open, in het najaar ook sauna’s, seksclubs en sportclubs. Evenementen kunnen als laatste weer doorgang vinden. Wel mogen in de komende maanden steeds grotere groepen samenkomen: van tien volgende week, via dertig vanaf 1 juni naar honderd op 1 juli.

Volgens verscheidene media is dat het stappenplan dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagavond zullen aankondigen op hun persconferentie. Ook zal het advies om thuis te blijven vanaf 11 mei veranderen in: blijf thuis bij klachten.

Volgens RTL Nieuws zal het kabinet bij het stappenplan telkens een week van tevoren bekijken of een versoepeling kan doorgaan. Kappers en andere mensen die werkzaam zijn in contactberoepen zullen niet het advies krijgen om een mondkapje te dragen, meldt het AD:

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert, heeft onderzoek gedaan naar de noodzaak van dat beschermingsmiddel maar heeft geen uitgesproken oordeel neergelegd als het gaat om contactberoepen. ,,Er zijn net zoveel argumenten voor als tegen”, zegt een ingewijde.

FNV Mooi vindt dat kappers wel verplicht moeten worden om een mondkapje en handschoenen te dragen. “Er is niets veranderd behalve dat er een paar IC-bedden minder bezet zijn”, stelt Marga Patijn, voorzitter van FNV Mooi. “We zijn toch geen proefkonijnen!”

Volgens NRC Handelsblad zijn openbaarvervoerbedrijven wel druk bezig om mondkapjes en handschoenen in te slaan voor hun personeel. De verwachting is dat er de komende weken meer mensen gebruik zullen gaan maken van het openbaar vervoer. Vanaf 1 juni zal de normale dienstregeling terugkeren.

De ov-bedrijven willen daarom, net als in België, een mondkapjesverplichting. Anderhalve meter afstand houden is in de bus en trein zo goed als onmogelijk. NRC Handelsblad schrijft:

De huidige vervoerscapaciteit is 20 à 25 procent. Om dat naar 50 procent te krijgen, zou de toegestane afstand moeten worden verkleind naar één meter. (…) „In de trein is de afstand van het gangpad tot het raam al minder dan anderhalve meter. De veilige afstand is niet te handhaven”, zegt Wim Eilert van spoorvakbond VVMC.

cc-foto: Luctor