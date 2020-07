BLM-demonstrante doodgereden tijdens protest

Let op: Schokkende beelden. Geen video? Klik hier.

Opnieuw is met een auto ingereden op een vreedzaam protest van Black Lives Matter. Demonstranten bezetten al 19 dagen de snelweg in Seattle. Een man in een Jaguar nam daarop de oprit in tegengestelde richting en reed dwars door een politieafzetting al spookrijdend met hoge snelheid op de demonstratie in. Twee vrouwen werden door de automobilist geschept en raakten zwaargewond. Een van hen, de 24-jarige Summer Taylor overleed later in het ziekenhuis.

De politie heeft de 27-jarige bestuurder gearresteerd nadat deze werd klemgereden door demonstranten die de achtervolging inzetten. Hij zou niet onder invloed van alcohol of andere drugs hebben verkeerd. Over een mogelijk motief is nog niets bekendgemaakt. Auto’s worden in de VS steeds vaker gebruikt om aanslagen te plegen op vreedzame demonstraties.