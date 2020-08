BLM-demonstranten riskeren levenslang voor vandalisme met verf

Black Lives Matter-demonstranten uit de Amerikaanse staat Utah kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen als ze worden veroordeeld voor vandalisme met rode verf en het kapotslaan van ruiten.

De straffen kunnen zo bizar hoog uitvallen vanwege een wet die het mogelijk maakt om mensen keihard te bestraffen als ze hun misdrijven in groepsverband plegen, legt de Los Angeles Times uit. De uit de jaren negentig stammende wetgeving is gericht op de aanpak van straatbendes. Volgens de burgerrechtenorganisatie ACLU is het krankzinnig om de wet in te zetten tegen demonstranten. “Je zegt eigenlijk dat demonstranten bendeleden zijn.”

In de hele Verenigde Staten ligt de strafwetgeving uit de jaren negentig onder vuur. Veel staten namen destijds wetten met draconische straffen aan in de hoop dat daar een afschrikwekkende werking van zou uitgaan.

Sinds begin jaren negentig is de criminaliteit in de Verenigde Staten en de rest van de westerse wereld spectaculair gedaald. Dat heeft echter weinig te maken met strengere wetgeving, maar meer met de invoering van loodvrije benzine en de legalisering van abortus.