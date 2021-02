Blunder kabinet: avondklok opgeheven na uitspraak rechtbank

De avondklok stopt vandaag, nadat de rechtbank Den Haag heeft bepaald dat het kabinet de maatregel niet op zorgvuldige wijze heeft genomen. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door de corona-ontkenners van stichting Viruswaarheid. Nu.nl meldt:

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie “zoals het geval is bij een dijkdoorbraak”.

De regering heeft gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (WBBBG). Omdat er bij de invoering van de avondklok geen sprake was van ‘bijzondere spoedeisendheid’ had het kabinet ook de Eerste en Tweede Kamer moeten betrekken bij het besluit.

Omdat er al langer over de avondklok werd gesproken, bewijst volgens de rechtbank dat er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld. Ondertussen maakte de maatregel wel “een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging”, oordeelt de voorzieningenrechter.

Universitair rechtsdocent Manon Julicher waarschuwde vorige week al in een opiniestuk in Het Parool dat de juridische basis voor de avondklok twijfelachtig was.

In principe kan de WBBBG alleen in werking treden als er een nationale noodtoestand is uitgeroepen – dat is nu niet het geval. (…) Dit knelt temeer nu er ook een andere juridische route voorhanden was geweest. Want hadden we niet net een nieuwe wet gemaakt om de coronamaatregelen te regelen? Dat klopt, de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (TWM), die op 1 december in werking is getreden. Deze wet had op korte termijn zodanig gewijzigd kunnen worden dat deze ook een basis voor de avondklok zou verschaffen. Dat concludeerde ook de Raad van State in zijn advies over de avondklok. Als hiervoor was gekozen, zou het parlement vooraf moeten instemmen, iets dat bij de invoering van de avondklok prima had gekund. De WBBBG had dan niet ingezet hoeven worden.

Ook de Partij voor de Dieren waarschuwde dat de maatregel op juridisch drijfzand was gebouwd.