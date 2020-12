BNNVARA erkent Raad voor de Journalistiek niet meer

BNNVARA zal niet langer verschijnen bij zittingen van de Raad voor de Journalistiek. De omroep meent dat de instelling die klachten beoordeelt over journalistieke producties, “onvoldoende is uitgerust om onderzoeksjournalistieke producties te beoordelen”.

Aanleiding voor de beslissing is een recente uitspraak van de Raad over de Zembla-uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ en de berichtgeving daaromheen. BNNVARA kan zich volstrekt niet vinden in het oordeel dat de berichtgeving ‘deels onzorgvuldig’, ‘eenzijdig’, ‘onevenwichtig’ en ‘tendentieus’ was.

Zembla liet in de uitzending deskundigen aan het woord die grote vraagtekens zetten bij het dumpen van granuliet in natuurplas Over de Maas. De Raad meent dat Zembla ook aandacht had moeten besteden aan het feit dat granuliet al vele jaren als grond zou worden aangemerkt. Deskundigen bestrijden die classificatie: milieuchemicus Joop Harmsen stelt bijvoorbeeld dat granuliet geen grond is.

Terwijl Zembla zo in de uitzending duidelijk maakte dat granuliet volgens deskundigen schadelijk afval is, ging de Raad in zijn oordeel af op wat de bevoegde instanties over granuliet verklaren. Zembla liet in de uitzending nu juist zien dat die instanties zijn gezwicht voor de asfaltlobby.

De Raad oordeelde ook dat Zembla onzorgvuldig wederhoor zou hebben gepleegd. Dat is onjuist. Zembla heeft het bedrijf Bontrup, dat de granuliet stortte, om een reactie gevraagd. Die is ook in de uitzending verwerkt. Op de website van Zembla is de volledige reactie van het bedrijf geplaatst.

Gert-Jan Hox, directeur content van BNNVARA, verklaart:

Zembla is zelf de luis in de pels en we vinden het dan ook belangrijk dat onze journalistieke programma’s op een laagdrempelige manier ter verantwoording kunnen worden geroepen. Maar procedures bij de Raad worden te vaak gebruikt om met advocatenteams juridische geschillen uit te vechten, waarbij grote belangen en hoge schadeclaims op het spel staan. BNNVARA vindt dat de Raad niet is bedoeld voor dergelijke zaken en daar ook niet voor is uitgerust. Deze zorgelijke constatering is niet alleen voor het programma Zembla schadelijk. Daarom hebben we, na overleg met de journalistieke redacties, besloten om de Raad voorlopig niet meer te erkennen, ook niet voor onze andere journalistieke programma’s.

Wie een klacht heeft over de journalistiek van BNNVARA kan zich melden bij de NPO Ombudsman.