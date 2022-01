‘BNNVARA heeft een manager Diversiteit en Inclusie waar niemand naar luistert’

BNNVARA heeft sinds enige tijd een manager Diversiteit en Inclusie in huis, Sahar Noor. Of zoals columnist Marcel van Roosmalen het in De Nieuws BV omschrijft: iemand die anderen erop wijst wat wel en niet meer kan. Dat past volgens Van Roosmalen dan weer helemaal binnen de missie van de omroep, ‘wij zijn woke en degenen die nog niet woke zijn, maken we woke. Dat laatste is natuurlijk een uitvergroting, want dat is bij BNNVARA echt niet nodig.’

Behalve interne op- en aanmerkingen, keert Noor ook de blik naar buiten. Dat deed ze bijvoorbeeld in een opiniestuk in het Parool waarin ze de humor in de Nederlandse media van een aantal kritische kanttekeningen voorzag: ‘Vlak voor oud & nieuw, goed getimed, want oudejaarsavond is traditiegetrouw bij BNNVARA een avond waarop bewust en onbewust nogal wordt gekwetst.’ Iets wat volgens Noor meer schade aanricht dan kijkers en lezers doorhebben.

Marcel van Roosmalen las de tips van Noor over hoe humor dan wel gebracht kan worden, en plaste naar eigen zeggen in zijn broek van het lachen: ‘Er is binnen BNNVARA echt geen enkele humorist te vinden die dit serieus neemt. En goed beschouwd was het aanstellen van een manager Diversiteit en Inclusie waar niemand naar luistert natuurlijk de slechtste grap.’