Boa schopt geboeide twintiger van Surinaamse afkomst in gezicht

Een 52-jarige boa heeft in juni van dit jaar de twintiger Brailey Kersout in zijn gezicht geschopt. Kersout was op dat moment geboeid en lag op de grond. Dat schrijft dagblad Trouw in een reconstructie van de zaak die donderdag voorkomt bij de rechter.

Kersout, een 22-jarige man van Surinaamse afkomst, was met de trein op weg naar de crematie van zijn oma. Na een woordenwisseling met een conductrice op het perron – zij vroeg Kersout om zijn oordopjes uit te doen, hij deed dat niet – kwamen vier treinboa’s hem uit de trein halen.

Op het perron komt Brailey met zijn borst op de tegels terecht. Hij voelt hoe iemand op zijn rug gaat zitten. Met zijn hak probeert hij nog halfslachtig de man van zich af te schoppen. Het heeft geen zin. Koude handboeien slaan om zijn polsen. Van de boa’s kan hij alleen nog hun grote leren laarzen op de perrontegels zien. Het vuil van het perron proeft hij in zijn mond. Stof, zand. Hij spuugt.

Het speeksel van Kersout belandde op de schoen van de 52-jarige boa die hem vervolgens in zijn gezicht schopte. De mishandeling had grote gevolgen. Kersout miste een deel van de crematie – de politie bracht hem er alsnog naartoe – en hij kon dagenlang nauwelijks eten of zijn tanden poetsen. Ook verergerden zijn migraineklachten.

Volgens de NS heeft de beveiliger “in een reflex gehandeld”. Tegen hem is een “passende arbeidsrechtelijke maatregel genomen”. Wat die maatregel inhoudt, maakt de NS niet bekend. De advocaat van de beveiliger stelt dat Kersout de boa’s zou hebben uitgescholden. De schop “betreurt hij ten zeerste” en heeft volgens de raadsman niets te maken met de huidskleur van Brailey.

cc-foto: Savh