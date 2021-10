Boa’s leggen valse verklaring af op advies van politie, verdachte vrijuit

In Rotterdam is een man vrijgesproken die werd verdacht van mishandeling van Rotterdamse boa’s. Dat gebeurde nadat is gebleken dat de boa’s op hun proces-verbaal hebben gelogen. Zij pasten achteraf hun verklaring aan, op advies van de politie. Het incident dat vorig jaar april plaatsvond, leidde destijds tot discussie over de noodzaak boa’s zwaarder te bewapenen.

Op 12 april 2020, Eerste Paasdag en kort na het ingaan van de eerste coronamaatregelen, kwamen de boa’s in actie bij een overtreding van het samenscholingsverbod. Daarbij werden zij belaagd door een groep mannen. Een van hen hoestte in de richting van een boa en werd tegen de grond gewerkt, waarna de situatie escaleerde. Uiteindelijk raakten vijf boa’s gewond. Volgens de boa’s zou de verdachte niet alleen geweld hebben gebruikt, maar de boa’s ook hebben bedreigd.

RTV Rijnmond meldt:

De zaak kwam aan het licht doordat de advocaat van de verdachte, Cem Kekik, de boa’s als getuige had opgeroepen. “Toen mijn cliënt werd opgepakt, vertrouwde ik het al niet. Ik hoorde dat een proces-verbaal was teruggestuurd en toen dacht ik: dit is niet goed. Dat is ook gebleken en de waarheid is gelukkig naar boven gekomen. Hier heb ik anderhalf jaar voor gevochten.”

Twee van de boa’s hebben bekend hun proces-verbaal te hebben aangepast. Twee anderen ontkenden, maar ook hier is gebleken dat hun verklaring achteraf is gewijzigd. Het Openbaar Ministerie spreekt van een kwalijke zaak en “een ernstige schending van het strafvorderlijk beginsel.” Na het incident laaide er opnieuw een discussie op over het uitrusten van boa’s met wapens. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid (CDA) vond van wel. Sinds februari van dit jaar loopt in tien gemeenten een proef met boa’s die een jaarlang een wapenstok dragen.