Boeren en Blokkeerfriezen boos over expositie vrijheid van meningsuiting

Een expositie over de vrijheid van meningsuiting in het Fries Verzetsmuseum stuit boze boeren tegen de borst. Ook de Blokkeerfriezen, die in 2017 al lieten zien dat ze weinig op hebben met grondrechten, zouden zich bezinnen op een actie tegen het museum. Het zint de boeren en de Blokkeerfriezen niet dat de Vegan Streaker Peter Janssen in het museum mag vertellen over zijn idealen. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Janssen verwierf in 2008 nationale bekendheid door alleen gekleed in zijn onderbroek het programma van Paul de Leeuw te verstoren. Ook was de Vegan Streaker present bij verscheidene sportevenementen en Jumping Amsterdam. In 2010 werd Janssen veroordeeld tot een gevangenis- en taakstraf omdat hij betrokken was bij een nertsenbevrijdingsactie.

Volgens de boze boeren zou het Fries Verzetsmuseum Janssen geen podium mogen bieden. Zij “voelen dit als een dolkstoot in hun rug”, verklaart Caroline van der Plas, oprichtster van de BoerBurgerBeweging, tegenover de Leeuwarder Courant. Dat het museum een maatschappelijk debat wil voeren en laat zien dat sommige vrijheden en grondrechten kunnen botsen, gaat er bij Van der Plas niet in.

,Janssen strijdt dan misschien voor de vrijheid van dieren, maar hij wil boeren de vrijheid afnemen om boer te zijn.’’ Van der Plas noemt Janssen een ‘dierenextremist’. ,,Hij zorgt voor veel leed bij boeren.’’ (…) Volgens Van der Plas is er maar een oplossing en dat is: Peter Janssen moet weg uit het Verzetsmuseum.