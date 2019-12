Boeren- en bouwersprotest: agenten gewond, ambulance gehinderd

Boze boeren die terugkeerden naar hun steeën na een dagje protesteren tussen burgers hebben woensdag voor veel overlast gezorgd. Zo blokkeerde een boze boer in Groningen de doorgang voor een ambulance die met zwaailichten aan een patiënt vervoerde. De ambulancebestuurder heeft aangifte gedaan en de blokkeerboer is later gearresteerd.

We hebben vanavond een 17-jarige tractorbestuurder uit de gemeente Westerkwartier aangehouden. De jongeman wordt er van verdacht een ambulance te hebben gehinderd op de A7 tussen Beerta en Scheemda. De ambulance vervoerde een patiënt en had het zwaailicht aan. — Politie Groningen (@polgroningen) December 18, 2019

In Amerfsoort werden na afloop van actie van boze bouwers motoragenten vanuit een busje met zwaar vuurwerk bekogeld. De kracht van de explosies was dermate hevig dat de agenten met gehoorproblemen naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. De politie heef drie verdachten aangehouden die eerder deel hadden genomen aam de protesten. De bouwersactiefgroep ontkent dat laatste.

Update: de 3 aangehouden verdachten zijn ingesloten en zij worden door de recherche verhoord. 2 van de 3 betrokken motoragenten zijn in het ziekenhuis behandeld voor oorsuizen. De politie neemt dit geweld tegen politieagenten hoog op. https://t.co/V5lYlVTqCC — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) December 18, 2019

RTL Nieuws meldt ondertussen op basis van een eigen peiling dat de publieke steun voor de boeren aan het afzwakken is.