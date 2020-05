Boeren laten miljoenen kippen stikken vanwege coronacrisis

In de Verenigde Staten zijn al zeker twee miljoen boerderijdieren geruimd, omdat slachthuizen zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Bij pluimvee gebeurt dat door verstikking, meldt The Guardian: de kippen worden vergast of bedekt onder een laag schuim, waardoor ze geen adem meer kunnen halen. Een andere methode is het sluiten van de ventilatie.

Het uitschakelen van de ventilatie is de goedkoopste maar ook de gruwelijkste methode, stelt Mercy for Animals. Omdat de temperaturen snel oplopen, raken de kippen oververhit en sterven zij door orgaanfalen.

Van alle boerderijkippen lopen kippen volgens de dierenrechtenorganisatie de grootste kans om geruimd te worden tijdens deze crisis, gevolgd door varkens. In de staat Iowa, waar de meeste varkens worden gefokt, bestaat de vrees dat boeren wekelijks 700.000 varkens moeten ruimen omdat slachthuizen dicht zijn of minder dieren kunnen verwerken.

In Iowa is een groot varkensslachthuis gesloten nadat verscheidene werknemers Covid-19 bleken te hebben. Door decennialange consolidatie in de vleesverwerkende industrie is het aantal slachthuizen in de Verenigde Staten en de Europese Unie afgenomen. Problemen bij een slachthuis kunnen daarom meteen grote gevolgen hebben.