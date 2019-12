‘Boeren mogen verder radicaliseren dan andere jongemannen’

Vergelijkingen met de Holocaust hoeven geen beletsel te zijn om te worden uitgenodigd door premier Rutte. “Dan zie je toch hoe handig het is om boer te zijn. En wit”, constateert Pieter Derks. “Want laten we eerlijk zijn: elkaar in geheime app-groepen strijder noemende jongemannen die er niet voor terugdeinzen om provinciehuizen en andere symbolen van onze democratie fysiek aan te vallen, als het mannen met baarden waren geweest, hadden ze al op de extra beveiligde afdeling in Vught gezeten.”