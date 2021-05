Boerenbond boos om koe gedood door wolf in plaats van mens

De Vlaamse Boerenbond is in rep en roer nu in Oudsbergen, net over de grens op zo’n 20 kilometer van Weert, een koe is doodgebeten door vermoedelijk een wolf. De agrarische lobbyorganisatie vreest dat het ‘wolfproof’ maken van de weilanden onbetaalbaar wordt. Volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is dat helemaal niet nodig, omdat wolven maar heel zelden koeien aanvallen.

Het is de eerste keer dat in de regio een koe ten prooi valt aan een wolf. In de provincie Antwerpen is wel al eerder een koe aangevallen, maar dat ging om een verzwakt dier dat het pad kruiste van een wolf op doortocht. Desondanks pleit de Boerenbond er nu voor dat het wolvenprotocol wordt aangepast. De club vindt een medestander in de burgemeester van Oudsbergen, de christendemocraat Lode Ceyssens. Die spreekt zelfs van ‘een probleemwolf’ en vindt dat Europese verordening het toestaat in te grijpen.

Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek benadrukt dat de aanval in Oudsbergen erg uitzonderlijk is en dat koeien doorgaans niet op het menu van de wolf staan. Hij zegt daarbij: ‘Het is natuurlijk erg jammer voor de landbouwer als er een koe sterft door een wolf. Maar er sterven ook ieder jaar 2.000 runderen in Vlaanderen omdat ze glasscherven of een stukje van een blikje opeten.’ Het aantal koeien dat ten prooi valt aan de mens is overigens vele malen hoger. Tegenover de ene Vlaamse koe die nu door een wolf gedood is, staan alleen al in april van dit jaar 61.478 gedode runderen door mensenhanden.

Bron: VRT / cc-foto: Elyse of Endrion