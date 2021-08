Boete van 95 euro voor terugkerende vakantiegangers zonder coronapas

Vanaf maandag gelden er nieuwe regels voor terugkerende vakantiegangers en de Koninklijke Marechaussee waarschuwt dat wie er niet aan voldoet onverbiddelijk wordt beboet. Nederlanders op thuisreis die vanuit België de grens over willen steken worden gecontroleerd en wie niet over de juiste test- of vaccinatiebewijzen beschikt, krijgt prompt 95 euro boete. Per persoon. De marechaussee zet daartoe mobiele teams in die overal kunnen opduiken.

Wie terugkeert en niet volledig gevaccineerd is moet zich in het buitenland laten testen, meldt het AD.

De marechaussee hoopt dat iedereen zich aan de regels houdt en dat ze bij de grens met België weinig boetes hoeft uit te schrijven. Ze is niet van plan mensen te waarschuwen die onverhoopt hun zaakjes niet voor elkaar hebben, laat een woordvoerder weten. ,,Vakantiegangers weten aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.” Alsnog een test afnemen bij de controlepunten is volgens het ministerie van VWS ook niet mogelijk, laat een woordvoerder weten. ,,We willen voorkomen dat reizigers het virus Nederland binnenbrengen, daarom is het van belang dat de test voorafgaand wordt afgenomen en niet pas in Nederland.” Maar mensen die betrapt worden zonder test, mogen wel doorrijden, of ze nu corona hebben of niet. ,,Op basis van de wet kunnen we mensen zonder testuitslag niet weigeren.”

De grens met Duitsland wordt vooralsnog niet gecontroleerd omdat de autoriteiten inschatten dat via die route weinig vakantiegangers uit risicogebieden terugkeren. De autoriteiten verwachten ook niet dat vakantiegangers nu de Duitsland-route naar huis gaan nemen omdat die niet gecontroleerd wordt. Het ministerie van VWS gaat er namelijk van uit dat de burgers zich goed aan de regels houden. “We hebben er allemaal belang bij om het virus onder controle te houden.”

Duitsland is deze week gestart met controle van Nederlandse reizigers omdat gevreesd wordt dat ze het virus exporteren. De Duitse politie houdt auto’s met NL-stickers aan op en rond de snelwegen en checkt of de inzittenden over de juiste certificaten beschikken, schrijft RTV Oost.