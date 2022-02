Bom onder financieel systeem Rusland: banken afgesloten van Swift

De Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben overeenstemming bereikt over het afsluiten van een aantal Russische banken van het internationale betaalsysteem Swift. Het is nog onduidelijk om welke banken het precies gaat. De EU wil voorkomen dat de export van gas en olie vanuit Rusland in gevaar komt.

De maatregel is er volgens Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, op gericht om Poetins oorlogsmachine financieel lam te leggen.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022

Het afsluiten van Swift wordt alom gezien als de zwaarste economische sanctie tot nu toe. Hoe effectief de maatregel is, hangt echter af van de uitvoering. In een voorbeschouwing op de maatregel schreef NRC Handelsblad eerder:

Sinds de invasie van de Krim heeft Moskou een regionaal alternatief voor Swift ontwikkeld: SPFS. Mocht dit niet voldoen, dan kan het gebruikmaken van het alternatief dat China inmiddels heeft opgetuigd: CIPS. En wat het afsluiten van de Russische toegang tot de westerse financiële markten betreft: ook hier heeft Moskou zich op voorbereid. De Russische staatsschuld bedraagt nog maar 18 procent van het bruto binnenlands product en herfinanciering hoeft geen probleem te zijn. Internationaal opererende Russische bedrijven kunnen het daarentegen wél moeilijk krijgen, zeker als ze gebruikmaken van de individuele banken die door de sancties zijn geraakt.

De westerse landen willen ook de tegoeden van de Russische centrale bank bevriezen. Die maatregel zou enorme gevolgen hebben voor de buitenlandse deviezen die Rusland aanhoudt. Poetin heeft de afgelopen jaren buitenlandse valuta gehamsterd, in de hoop dat hij bij financiële tegenslag altijd producten kon blijven kopen op de internationale markten.

Dit had Poetin niet verwacht: Als Westerse sancties inderdaad de Russische centrale bank raken, dan raakt hij zijn cruciale buitenlandse valuta kwijt. pic.twitter.com/Eqn371w7b6 — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) February 27, 2022

Het afsluiten van de Russische banken van Swift en het bevriezen van de tegoeden van de centrale bank zal leiden tot een enorme daling van de Russische roebel. Als de centrale bank zijn buitenlandse valuta niet kan gebruiken, wordt het onmogelijk om steunaankopen te doen om de waarde van de roebel te stutten.

Daarmee hebben de maatregelen ook grote gevolgen voor gewone Russen. Hun spaartegoeden worden in een klap veel minder waard. Daarnaast zal er, voor het eerst sinds de jaren negentig, weer een enorme inflatie ontstaan in Rusland.