Bonaire versoepelt, jongeren gaan compleet los, bestuur vreest nieuwe uitbraak

Geen video? Klik hier.

Edison Rijna, de Gezaghebber van de Nederlandse gemeente Bonaire, heeft zich in een toespraak tot de bevolking gericht om zijn grote teleurstelling kenbaar te maken over de gevolgen van versoepeling. Vrijdag gingen de versoepelingen in en konden voor het eerst de horecazaken weer open. Het alcoholverbod en de avondklok zijn opgeheven. Rijna constateert dat veel mensen misbruik hebben gemaakt van de situatie. Jongeren kwamen in grote groepen bij elkaar en negeerden de afstandsregels. Ook was er sprake van veel alcoholmisbruik en geluidsoverlast.

“Ik begrijp de behoefte om vrij te zijn en andere mensen te ontmoeten. Maar wat gisteren is gebeurd is te erg voor woorden. Het is onaanvaardbaar, niet acceptabel. Vergeet niet dat we nog steeds in een ernstige situatie zitten. Wij zitten in risiconiveau 4. Als we ons blijven gedragen zoals gisteren kunnen we binnenkort weer een nieuwe uitbraak hebben,” aldus de gezaghebber. Hij kondigt scherper toezicht aan en dreigt met herinvoering van strengere maatregelen. “Jongeren, jullie onverantwoordelijk gedrag kan er toe leiden dat we straks maatregelen moeten nemen waardoor iedereen nog langer thuis opgesloten moet blijven. Ik reken op jullie medewerking.”

Bonaire streeft er naar om op 15 mei de status laag-risicoland te krijgen zodat onder meer de quarantaineplicht voor reizigers kan worden opgeheven.

Op Bonaire zijn nu 27 besmettingen bekend. 5 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zijn 15 overlijdensgevallen. Sinds 23 april is het eiland uit de lockdown en mogen horeca en instellingen weer beperkt open zijn.