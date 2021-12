Bondskanselier Scholz: geen enkele maatregel schuwen in strijd tegen pandemie

“Er moeten geen rode lijnen getrokken worden, dat heeft de pandemie aangetoond. We moeten altijd bereid zijn te herbezinnen als de omstandigheden dat vereisen,” zegt de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz in een interview met Bild. Om te zorgen dat er voldoende ic-bedden beschikbaar blijven ondanks de enorme toestroom aan corona-patiënten is snelle actie nodig. “Daar hebben we veel geld voor beschikbaar gesteld.”

Scholz wil ook een verbod op vuurwerk om de toestroom van slachtoffers op de spoedeisende hulp rond oudjaar te voorkomen en sluit een lockdown met Kerst niet uit. “We bekijken van dag tot dag of de maatregelen voldoende zijn dan wel aangescherpt moeten worden.”

Van een kloof die de samenleving scheidt in gevaccineerden en ongevaccineerden is volgens de bondskanselier geen sprake. “De overgrote meerderheid van de burgers is gevaccineerd. Vele anderen willen dat alsnog doen omdat ze hun twijfels overwonnen hebben. Van de ongevaccineerden zijn er slechts heel weinigen die menen dat ze met militaristische fakkeloptochten en het bedreigen van hardwerkende politici hun tegenstand duidelijk moeten maken. Ik wil het land bij elkaar houden. Ik ben ook de bondskanselier van de ongevaccineerden. Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de ongevaccineerden die fakkeloptochten net zo walgelijk vind als ik.” Hij doelde daarmee op een mars van ongevaccineerden met fakkels die naar het woonhuis van de minister van Volksgezondheid in Saksen trokken.

Dat er verschil van mening bestaat wil nog niet automatisch zeggen dat er verdeeldheid heerst, aldus Scholz. “We mogen het met elkaar oneens zijn.” Net als in andere landen bestaan er in Duitsland grote zorgen over de omikron-variant die zich in hoog tempo lijkt te verspreiden. De nieuwe minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, zelf epidemioloog, wijst er op dat de booster een goede bescherming biedt tegen besmetting met de variant. Wie desondanks toch besmet raakt, zal slechts lichte klachten ontwikkelen.

Duitsland vertrouwt ook nog op de Duitse CoronaMelder app, die daar in tegenstelling tot in Nederland, redelijk goed zou werken. Er maken 30 miljoen mensen gebruik van. Het hoofd van de Duitse burgerbescherming wil de app samenvoegen met die van andere EU-lidstaten tot een enkele Europese app, meldt persbureau DPA.