Booking.com boekt 65 miljoen euro staatssteun terug naar schatkist vanwege kritiek

Reserveringsservice Booking.com geeft de 65 miljoen euro aan NOW-steun (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) die het bedrijf ontving terug aan de overheid. Het bedrijf kwam uit alle hoeken van de samenleving onder vuur te liggen nadat bleek dat Booking.com na het ontvangen van het gemeenschapsgeld voor 28 miljoen euro aan bonussen uitkeerde aan de top van het bedrijf. Er volgden onder meer tal van oproepen accounts bij het bedrijf op te zeggen.

“We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp”, verklaart het bedrijf. Volgens Booking.com is altijd overwogen de ontvangen subsidie terug te betalen. Minister Wouter Koolmees noemt de terugbetaling “terecht” in verband met de bonusuitkering.

cc-foto: Websummit