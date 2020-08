Booking krijgt tientallen miljoenen overheidssteun, ontslaat kwart personeel

Booking.com, dat in totaal bijna 65 miljoen euro belastinggeld kreeg om zijn personeel tijdens de coronacrisis in dienst te kunnen houden, is nu van plan een kwart van zijn werknemers te ontslaan. Dat heeft Booking-topman Glenn Fogel het personeel dinsdag in een video laten weten, meldt NRC Handelsblad.

Bij de boekingssite – van oorsprong een Nederlands bedrijf, met het hoofdkantoor in Amsterdam – werken ruim 17.000 mensen, van wie 5.500 in de hoofdstad. Het gaat om ontslagen op alle afdelingen, in Nederland en elders, laat een woordvoerder weten.

Tegenover NRC verklaart de woordvoerder van de reissite dat de overheidssteun het bedrijf in staat heeft gesteld om rustig na te denken over de ontslagen. “Zonder de steun was het aantal ontslagen hoger uitgevallen.”

De reissite ligt al jaren onder vuur vanwege belastingontwijking. Dankzij gunstige regelingen met de Nederlandse fiscus spaarde het bedrijf tussen 2010 en 2018 voor 1,8 miljard euro aan belastingen uit. Onder meer Frankrijk, Italië en Turkije maken bezwaar tegen de wijze waarop belastingparadijs Nederland Booking.com helpt om belastingen elders te ontwijken.