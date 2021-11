Booster behoedt Belgische bejaarden voor besmetting

Terwijl Nederland schoorvoetend is begonnen met het zetten van derde prikken, heeft België al een miljoen mensen een boostershots gegeven. Inmiddels heeft nu bijna 40 procent van de mensen uit de risicogroep een extra inenting gehad, meldt Het Laatste Nieuws. Het resultaat lijkt gunstig.

In de woonzorgcentra lijken de boosters alvast effect te hebben, want sinds men daar alle bewoners een derde prik heeft gegeven, zijn het aantal corona-uitbraken teruggevallen. Een maand geleden werden er nog 40 nieuwe uitbraken in één week gemeld en de week daarna 37. De voorbije twee weken is dat teruggevallen naar respectievelijk 18 en 17 nieuwe uitbraken.