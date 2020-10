Borat brengt Trump-adviseur Giuliani in moeilijkheden

Here's a still from Borat's Giuliani scene. You can thank me later. pic.twitter.com/0gJvLeSrds — Nikora (@MoaVideos) October 21, 2020

Beelden van Rudy Giuliani liggend op een hotelbed, zijn overhemd losgeknoopt en zijn hand in zijn broek gestoken, terwijl hij een journaliste aankijkt. Het brengt de adviseur en vertrouweling van president Donald Trump mogelijk in een lastig parket. De beelden zijn te zien in de nieuwste Borat-film van Sacha Baron Cohen die aanstaande vrijdag uitkomt.

In de film wordt Giuliani geïnterviewd door actrice Maria Bakalova, die de dochter van Baron Cohens personage Borat speelt. Ze doet zich voor als een journaliste van een ultrarechtse nieuwszender uit Kazakhstan. Na het interview vraagt ze Giuliani mee voor een drankje op haar hotelkamer, die volhangt met verborgen camera’s. Nadat Bakalova Giuliani’s microfoon afdoet, gaat hij op bed liggen en steekt zijn hand in zijn broek. Op dat moment komt Borat de kamer binnenstormen en roept: “Ze is 15. Ze is te oud voor je.”

Hoe de scène er verder ongeveer uitziet, valt af te leiden aan een telefoontje dat Giuliani zelf naar de politie pleegde na het voorval. Dat gebeurde al op 7 juli. Giuliani deed aangifte van een bijzonder geklede man die de kamer binnendrong. Later verduidelijkte hij in een gesprek met de New York Post:

“Er komt een vent binnen met een gekke, laat ik zeggen roze transgender outfit. Het was een roze bikini met kant, met daarboven een doorschijnende top. Het zag er absurd uit. Hij had een baard, blote benen en niet in de verste verte wat ik aantrekkelijk zou noemen.”

Giuliani zei zich later te realiseren dat het om Sacha Baron Cohen ging: “Ik dacht aan alle mensen die hij voor de gek heeft weten te houden en ik voelde me er goed bij dat hij mij niet te pakken heeft gekregen”.

Of dat laatste zo is, valt na het zien van de beelden waarschijnlijk te betwijfelen. Hoewel Giuliani in de verste verte niets strafbaars deed – Bakalova is 24 en Giuliani ging mee op haar uitnodiging – is de vraag hoe Trumps conservatief christelijke achterban op de uitspatting van de getrouwde Giuliani zal reageren. Journalisten van The Guardian hebben geprobeerd contact te leggen met Giuliani, maar die wil geen commentaar geven.