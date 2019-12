Boris Johnson doet het begrip Brexit in de ban

De Britse premier Boris Johnson heef zo zijn eigen manier om de discussie over de Brexit te smoren en lijkt zich daarbij te baseren op de beroemde strategie “Don’t mention the war”. De Londense krant The Sunday Times meldt dat hij het woord zelf taboe heeft verklaard. Brexit mag niet meer gebruikt worden in documenten, tijdens vergaderingen en het woord wordt ook uit verwijderd uit de benaming van de speciale eenheid die zich bezighoudt met het in goede banen leiden van de…. nou ja, dat. Die heet voortaan Taskforce Europe.

Johnson, die campagne voerde met de leus Get Brexit Done, wil dat de ingrijpende onderhandelingen die nodig zijn om op een beetje normale manier de Unie te verlaten voortaan worden behandeld als reguliere vrijhandelsgesprekken met andere landen of machtsblokken. De premier droomt ervan dat het land daarin als een gelijkwaardige partner wordt behandeld.

Het verbod doet denken aan de maatregel van president Trump die verordonneerde dat overheidsdiensten het woord ‘klimaatverandering’ niet meer mogen gebruiken.

Het taboe op het begrip Brexit reikt verder dan Downing Street 10 en andere regeringskringen. De vader van Johnson verklaart dat het onderwerp ook niet meer ter sprake mag komen in familieverband, zoals met Kerst. Zijn overige kinderen zijn uitgesproken tegenstanders van de Brexit.

cc-foto: Number 10