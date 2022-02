Boris Johnson dronk bier op feest dat volgens zijn medestanders geen feest was

Er was een verjaardagstaart, er waren dertig gasten, er werd gezongen, maar volgens medestanders van Boris Johnson was er op 19 juni 2020 geen feest. De bijeenkomst voor de jarige premier duurde immers maar een half uurtje. En Johnson, die de bevolking negen dagen eerder nog had opgeroepen om de lockdownregels te volgen, was zelf maar tien minuten aanwezig. Niets aan de hand dus.

De vraag is of deze verdediging van Johnson nog lang is vol te houden. Uit een foto van de bijeenkomst die volgens de Daily Mirror in handen is van Scotland Yard, doemt namelijk een ander beeld op. Johnson staat op de foto met een blikje bier. Naast hem staat minister van Financiën Rishi Sunak. Om hen heen staan medewerkers die zijn afgekomen op het verjaardagsfeest. Op het moment dat Johnsons officiële fotograaf de foto maakte, was het niet toegestaan om binnen bijeenkomsten te houden.

In totaal heeft Scotland Yard zo’n 300 foto’s van illegale feestjes in de ambtswoning van de Britse premier. Labour vindt dat de foto’s openbaar gemaakt moeten worden. “De Downing Street-fotograaf wordt betaald met belastinggeld, en de bevolking heeft het volste recht om de foto’s te zien waarvoor zij hebben betaald”, aldus Angela Rayner, plaatsvervangend leider van de Labour-party.

Wie een briljante samenvatting wil zien van Partygate, Johnsons leugens (en de ondergang van de westerse democratieën), moet onderstaande video van Jonathan Pie even bekijken.