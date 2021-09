‘Boris Johnson gaat waarschuwen voor onzekere winter, voert coronapas in’

De Britse premier Boris Johnson zal komende week verklaren dat zijn land zich klaar moet maken voor een “onzekere winter” waarbij indien noodzakelijk weer drastische maatregelen uit de kast worden getrokken om een heropleving van de pandemie te voorkomen. Zo wordt er rekening mee gehouden dat scholen en pubs opnieuw gesloten moeten worden als de zorg te overbelast raakt.

De premier wil volgens The Guardian ook coronapassen introduceren die verplicht worden voor een bezoek aan drukbevolkte uitgaansgelegenheden. Het Verenigd Koninkrijk volgt daarmee EU-lidstaten als Frankrijk die een dergelijk pas al eerder invoerden om verspreiding van het virus tegen te gaan en vaccinaties te stimuleren. In sommige landen leidde die stap tot felle protesten onder de minderheid die zich niet wil laten vaccineren, veelal aangevoerd door ultrarechtse groeperingen.

Op dinsdag zal Johnson bekendmaken welke maatregelen er precies achter de hand worden gehouden om een nieuwe lockdown te voorkomen. Onderdeel daarvan zijn zogeheten booster-vaccinaties, derde prikken voor kwetsbare mensen met een verzwakt immuunsysteem, maar ook een vaccinatiecampagne tegen de griep. Vrees is dat anders dit najaar een veel krachtiger griepgolf dan gebruikelijk losbarst die de zorg nog eens extra belast. Vrijdag werden er 1063 met corona besmette personen in het ziekenhuis opgenomen. Er overleden 147 mensen aan het virus, dat is twee keer zoveel als begin augustus. Op 19 juli schafte Johnson onder de noemer Freedom Day een groot deel van de preventiemaatregelen af. Even leek dat nauwelijks tot problemen te leiden maar inmiddels verandert dat beeld.

De verwachting is dat Johnson een veel voorzichtiger toon zal aanslaan dan in de zomer. De verklaring moet ook de gemoederen in zijn partij tot bedaren brengen. Een groep conservatieven verzet zich krachtig tegen een nieuwe lockdown.

cc-foto: Andrew Parsons / No 10 Downing Street