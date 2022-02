Boris Johnson heft alle Covid-maatregelen op: ‘Leren leven met het virus’

De Britse premier Boris Johnson heeft genoeg van het coronavirus en heeft de pandemie uitgeroepen tot iets waar men maar mee moet leven. Maandag liet hij het parlement weten dat met ingang van donderdag de zelfisolatieplicht bij een besmetting komt te vervallen en ook stelt de overheid per 1 april geen gratis zelftests meer beschikbaar.

Met die aankondiging gaat Johnson lijnrecht in tegen zijn minister van Volksgezondheid Sajid Javid, die juist wilde dat de Britse overheid miljarden extra zou investeren in de bestrijding van het virus, nu en in de toekomst. Maar volgens Johnson is de tijd gekomen om verder te gaan. Behalve eerdergenoemde veranderingen, worden Britten die ziek worden door het coronavirus en niet kunnen werken, niet meer vanaf hun eerste ziektedag doorbetaald. Wie het virus oploopt wordt ook niet meer gevraagd thuis te blijven, slechts om voorzichtig te zijn en te proberen het niet te verspreiden.

Het besluit komt een dag nadat bekend werd dat de Britse koningin Elizabeth besmet is met Covid-19. Johnson wenste haar maandag beterschap en zei dat het goed laat zien dat het coronavirus niet weg is. Maar volgens Johnson is de Omikron-piek wel voorbij en is nu de tijd gekomen ‘om onszelf te beschermen zonder onze vrijheden op te geven’.