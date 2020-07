Boris Johnson kan verkiezingsbelofte gezondheidszorg niet nakomen vanwege Brexit

Boris Johnson won de Britse verkiezingen met de belofte de Brexit door te voeren en te zorgen voor 50.000 extra verpleegkundigen. Die laatste belofte blijkt nu in de weg gezeten te worden door de eerste. Het is opnieuw bewijs dat de premier de consequenties van Brexit niet overziet.

The Guardian bericht dat het onwaarschijnlijk is dat het aantal van 50.000 zorgmedewerkers gehaald kan worden aangezien het aantal professionals dat zich meldt vanuit Europese landen in rap tempo is gedaald door de Brexit. Verpleegkundigen lokken vanuit andere landen blijkt lastig vanwege de coronacrisis.

Het aantal verpleegkundigen uit Europese landen is van 38.024 in 2016-2017, het jaar waarin kiezers stemden voor Brexit, teruggelopen naar 31.385 nu. Vorig jaar meldden zich slechts 913 Europese verpleegkundigen aan bij het verplichte register van de Britse gezondheidszorg. Dat is 90 procent minder dan vijf jaar eerder. Uit onder meer India en de Filipijnen kwamen zo’n 9000 verpleegkundigen werken bij de Britse zorginstellingen. De nationale gezondheidsdienst NHS heeft nu al 40.000 vacatures voor verpleegkundigen openstaan. Johnson heeft aangekondigd de immigratie beperkingen voor medisch personeel te versoepelen maar tot concrete daden is het nog niet van gekomen. Het beperken van immigratie is juist een wens van veel Brexit-stemmers.

Er worden wel meer Britten opgeleid voor een baan in de verpleging maar die aanwas is bij lange na niet genoeg om aan de vraag te voldoen.

