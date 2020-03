Boris Johnson kondigt lockdown aan voor Verenigd Koninkrijk

Boris Johnson heeft de Britten opgedragen om vanaf nu thuis te blijven. Ze mogen hun huis alleen verlaten om boodschappen te doen, een keer per dag buiten te sporten, kwetsbare personen te verzorgen of om naar het werk te gaan. Voor buitenshuis werken geldt dat dat alleen is toegestaan als het noodzakelijk is en niet anders kan. De Britse premier raadt ook aan om boodschappen zoveel mogelijk in een keer te doen.

Afspreken met vrienden of familieleden is vanaf nu uit den boze. Alle niet-essentiële winkels worden gesloten. Ook bibliotheken, speeltuinen en religieuze gebouwen gaan dicht. Parken blijven wel open, maar het is daar niet toegestaan om met meer dan twee mensen samen te komen.

Volgens Johnson zijn de maatregelen nodig om het land te beschermen tegen het nieuwe coronavirus, “het grootste gevaar voor het land in decennia”. Als de Britten de maatregelen niet opvolgen, dreigt er volgens de premier een situatie te ontstaan “die geen enkele gezondheidszorg in de wereld kan bolwerken”.