Boris Johnson laat Oud & Nieuw-feesten doorgaan, medici bezorgd

De Britse premier Boris Johnson wil de coronamaatregelen in Engeland niet aanhalen met het oog op Oud & Nieuw. Het betekent dat grootschalige feesten doorgaan en dat de nachtclubs tijdens de jaarwisseling gewoon open zijn. Enegland wijkt daarmee af van de andere landen in het Verenigd Koninkrijk. Wales, Schotland en Noord-Ierland hebben de maatregelen wel aangescherpt. Het kabinet van Johnson vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om te voorkomen dat ze besmet raken. “Natuurlijk moeten mensen voorzichtig zijn nu we de Oudejaarsviering naderen en moeten ze indien nodig zichzelf testen, buiten feestvieren als dat kan en binnenshuis ventileren,” aldus de minister van Volksgezondheid Sajid Javid in The Guardian.

De beslissing van Johnson ontlokt kritiek van wetenschappers. Ze stellen dat de kloof tussen wetenschap en beleid niet eerder tijdens de pandemie zo groot is geweest. Engeland telt op dit moment een recordaantal besmettingen met het coronavirus. Johnson baseert zijn besluit op de constatering dat de druk op de zorg meer veroorzaakt wordt door ziekteverzuim onder het zorgpersoneel dan door het vollopen van de ic’s. Volgens voorspellingen kan het ziekteverzuim alleen al in Londen oplopen tot 40 procent. Veel zorgpersoneel raakt, net als de rest van de bevolking, besmet met het virus.

Het kabinet richt zich liever op het versneld vaccineren, waaronder de boosterprikken. Het grootste deel van de toename van ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door ongevaccineerden die ook veel langer en intensiever zorg nodig hebben. Downing Street gokt er op dat het aantal ziekenhuisopnames in Londen onder de 400 per dag blijft, de grens die de zorg aankan. Met Kerst werden er 364 geteld.

Bij de beslissing speelt mee dat patiënten die met omikron besmet raken minder vaak op de ic belanden en anderszins ook korter in het ziekenhuis verblijven dan bij de delta- en alfa-variant. Er is bijvoorbeeld minder vaak beademing nodig. Onder de cijfers van opgenomen corona-patiënten zitten ook mensen die positief getest zijn maar geen verschijnselen vertonen en om andere redenen in het ziekenhuis belandden.

Wetenschappers wijzen er op dat nog veel onduidelijk is over de gevolgen van de omikron-variant en dat massale besmetting en bijbehorende ziekmeldingen de maatschappij kunnen ontwrichten terwijl strengere maatregelen zo’n uitbraak kunnen voorkomen.

Daartegenover staat bijvoorbeeld Sir John Bell, topadviseur van de regering, die stelt dat het virus door omikron een andere ziekte veroorzaakt dan eerdere varianten. “Hoge sterftecijfers komen niet meer voor.” Anderen wijzen er op dat de variant mogelijk nog niet dominant is onder kwetsbare groepen. Met familiebezoek tijdens Kerst zijn mogelijk meer ouderen besmet geraakt. Het is een kwestie van afwachten of dat gaat leiden tot veel hogere cijfers.

cc-foto: Number 10