Boris Johnson: “Coronabesmetting breidt uit omdat Britten vrijheidslievender zijn dan Europeanen”

Volgens Boris Johnson, de Britse premier die het gevaar van het coronavirus lang ontkende en er in is geslaagd van de bestrijding een grote puinhoop te maken, is het slechte functioneren van zijn regering niet de oorzaak voor de enorme opleving. Hij maakte nieuwe maatregelen bekend, waaronder verplichtingen tot het dragen van mondkapjes en een maximum van 15 bezoekers bij bruiloften.

In het Britse Lagerhuis stelden parlementariërs kritische vragen over de falende aanpak. Zo wilde een volksvertegenwoordiger van Labour weten of het slecht functionerende bron- en contactonderzoek een oorzaak was van de explosie die het land nu teistert. Ben Bradshaw vroeg “kan het zijn dat de reden dat Duitsland en Italië veel minder coronagevallen hebben dan wij, en een leven dat min of meer normaal doorgaat, is omdat ze een lokaal en door de overheid uitgevoerd bron- en contactonderzoek hebben dat echt werkt?”

In Duitsland werden deze week 2300 nieuwe gevallen geconstateerd, tegenover bijna 5000 in Groot-Brittannië. De Duitsers kennen daarnaast een aanzienlijk lager aantal dodelijke slachtoffers: nog geen 9500 tegenover bijna 42.000 Britse doden. De Britten hebben het bron- en contactonderzoek grotendeels uitbesteed aan particuliere bedrijven.

De parlementariër was verbijsterd door het antwoord dat hij van de premier kreeg. Johnson reageerde als door een wesp gestoken en beweerde dat dergelijke kritiek juist bijdroeg tot het ondermijnen van de aanpak. Volgens Johnson zijn er in zijn land meer besmettingen omdat Britten nu eenmaal meer van vrijheid houden dan Italianen en Duitsers en stak vervolgens een verhaal van wal dat er op neer komt dat al het prachtige in de wereld grotendeels te danken is aan de Britse uitmuntendheid. “Als je naar de geschiedenis van de afgelopen 300 jaar kijkt zie je dat vrijwel iedere vooruitgang in de wereld, van vrijheid van meningsuiting tot democratie, afkomstig is uit dit land.”

Bradshaw merkte daarop fijntje op dat de Italianen en Duitsers nu in ieder geval meer vrijheid kennen dan de Britten. Het land moet vanwege de almaar groeiende uitbraak strengere regels doorvoeren die mogelijk wel een half jaar van kracht zullen zijn. Italië heeft daarentegen geen tweede lockdown nodig gehad en de Duitsers niet eens een eerste.

Andere parlementsleden wezen er op dat Johnson altijd beloofd had dat een “eerste klas aanpak” het virus uit het land zou doen verdrijven. Nu blijkt die aanpak volgens de premier ineens niet verantwoordelijk voor de mislukking ervan. Bradshaw bekritiseerde de premier dat hij bleef hangen in achterhaalde praatjes uit vroeger tijden en er zelfs de Tweede Wereldoorlog bij sleepte om z’n falen te verbloemen.

In een tv-toespraak gericht aan de bevolking zette Johnson dinsdagavond het nieuwe beleid uiteen en trachtte optimisme uit te stralen. Ook daarin roemde hij weer de vrijheidsliefde van de bevolking en legde uit dat het aantal besmettingen daardoor toeneemt. Hij waarschuwde dat een tweede lockdown onvermijdelijk is als de bevolking zich niet aan de maatregelen houdt. Voor wie de maatregelen overtreedt komen boetes die op kunnen lopen tot 10.000 pond.

