Boris Johnson neemt wraak op BBC voor anti-Brexit verslaggeving

De Britse premier Boris Johnson wil drastisch gaan bezuinigen op de publieke omroep BBC. Johnson is van plan het verplichte kijk- en luistergeld, zo’n driekwart van de begroting, af te schaffen. Johnson wil de publieke omroep omvormen tot een betaalzender met abonnees. Ook moet de publieke omroep een flink aantal regionale radiozenders verkopen, bericht NOS.

De maatregelen worden beschouwd als een gevolg van de opgelopen heersende spanning tussen de Britse publieke omroep en het conservatieve kabinet. “Binnen de regering is veel woede over hoe de BBC verslag heeft gedaan van de Brexit. Volgens de Conservatieven was dat allemaal zeer gekleurd en anti-Brexit”, zegt NOS-correspondent Tim de Wit.

BBC is anti-Brexit. Johnson acteert als een ware Trump. Alle critici gewoon wegvegen. — Jaap (@jhamw2) February 16, 2020

Opmerkelijk is dat Labour de BBC er juist van beticht teveel ruimte te hebben geboden aan het pro-Brexit-geluid. “Het is ineens in Groot-Brittannië veel normaler om de BBC openlijk aan te vallen en af te vallen, als schuldige aan te wijzen voor gekleurde berichtgeving”, aldus de Wit in het NOS-artikel.

Het is voor ministers verboden om nog aan te schuiven in het toonaangevende radioprogramma Today, dat de BBC iedere morgen uitzendt. Maar ook Good Morning Britain en Channel 4 News van de commerciële zender ITV zijn voortaan een absolute ‘no-go’.

Johnson maakt zelf veel liever gebruik van social media. Toen het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 januari verliet, postte hij een video op Facebook in plaats van op te treden in tv- en radioprogramma’s.

“We will whack it” – nameless source on killing off the BBC as it exists. Thing is, it’s our BBC, not Boris Johnson’s or Dominic Cummings’s. Murdoch rubbing his hands. Fox News is the future unless we fight this. pic.twitter.com/UiSVwtuHjT — alan rusbridger (@arusbridger) February 16, 2020

Het niet betalen van kijk- en luistergeld is strafbaar en daar wil de Britse regering nu vanaf. “Dit is geen bluf”, zegt een bron uit kabinetskringen tegen The Sunday Times. “We zijn het aan het onderzoeken en we zullen dit systeem de nek omdraaien. Het moet een abonneemodel worden.”

De plannen van Johnson volgen kort op het eerdere pleidooi voor verplicht kijk- en luistergeld voor alle Britten, van BBC-bestuursvoorzitter Clementi. Als de omroep verdwijnt achter een betaalmuur ondermijnt dat de mogelijkheden van de BBC om “het land bijeen te brengen”, zei Clementi in zijn oproep.

Ook bekende Britten die werken als presentator of sidekick en daar een zeer ruime vergoeding voor krijgen, heeft het kabinet nu in het vizier. De riante salarissen zijn volgens het kabinet weggegooid belastinggeld en moeten per direct stoppen, aldus de bronnen in The Sunday Times.