Boris Johnson: Nieuwe lockdown voor heel Groot-Brittannië

Groot-Brittannië gaat opnieuw in lockdown nadat het aantal coronabesmettingen in het land de afgelopen tijd weer flink gestegen is. Dat heeft premier Boris Johnson zaterdag bekendgemaakt in een persconferentie. De lockdown treedt aanstaande donderdag in werking en houdt in dat de meeste winkels en alle restaurants, cafés en vrijetijdsgelegenheden zoals sportclubs ten minste vier weken de deuren moeten sluiten.

Behalve het verplicht sluiten van winkels en horeca, is de Britten opnieuw gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven. In principe mogen ze alleen de deur uit om naar school te gaan, voor medische afspraken en om boodschappen te doen. Ook is het nog steeds toegestaan om in de buitenlucht te sporten, maar alleen met leden van het eigen gezin of één ander gezin. Bezoek ontvangen thuis is de komende weken niet toegestaan.

Ook zei Johnson dat overnachtingen buitenshuis voorlopig uit den boze zijn, net als reizen naar het buitenland, tenzij voor werk. Religieuze instellingen kunnen openblijven, maar alleen om te bidden. Er mogen geen diensten gehouden worden. Ouderen en andere kwetsbare mensen is gevraagd het contact met anderen tot een minimum te beperken.

De details rond de nieuwe lockdown worden dinsdag bekendgemaakt door het Britse kabinet, woensdag worden de plannen besproken in het parlement. Na een kleine daling in het aantal besmettingen eind september, is in Groot-Brittannië de tweede coronagolf de laatste weken in alle hevigheid losgebarsten. Vrijdag werden ruim 24.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het totaalaantal is daarmee boven de 1 miljoen uitgekomen. Zo’n 46.500 Britten overleden aan de gevolgen van het virus.

Bron: The Guardian