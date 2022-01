Boris Johnson onder vuur door feest: ‘Hoe dom denkt u dat de Britten zijn?’

De Britse premier Boris Johnson is woensdag flink onder vuur komen liggen in het parlement, vanwege zijn feestgedrag tijdens de lockdown. De oppositie eiste het aftreden van de door schandalen geplaagde Johnson. Die zei zelf eerst een onderzoek af te wachten, maar bood wel zijn excuses aan.

Dinsdag werd bekend dat in het voorjaar van 2020 een feest in de tuin van Johnsons ambtswoning was gegeven, midden in de eerste lockdown. Het ging daarbij om een “bring your own booze”-feestje, oftewel: neem je eigen drank mee. Op het feest waren zo’n veertig mensen aanwezig.

Johnson verschuilt zich nu achter het excuus dat hij niet wist dat het een feestje was en dacht dat het een werkgerelateerde bijeenkomst was. Dat leverde hem veel kritiek en hoon op vanuit de oppositie. Zo vroeg Labour-parlementariër Chris Bryant Johnson: ‘Hoe dom denkt de premier dat het Britse volk is?’

'How stupid does the Prime Minister think the British people are?' Labour MP Chris Bryant hits out at the Boris Johnson's 'shower of shenanigans' after he admitted attending a No10 lockdown party.#PMQs | Follow live ➡️ https://t.co/Q8LkG3U10f pic.twitter.com/BBheGJqUHD — LBC (@LBC) January 12, 2022

Labour-leider Keir Starmer noemde de excuses van Johnson “behoorlijk waardeloos”. Hij wees erop dat Johnsons verklaringen over het wel of niet weten dat er feestjes werden gehouden elkaar voortdurend tegenspreken. Volgens Starmer denkt Johnson ten onrechte dat de coronaregels niet voor hem gelden en is het tijd dat hij aftreedt.

Boris Johnson’s statement confirms that all his previous denials to parliament and the public about attending Downing parties were lies. Whether or not he says he’s now sorry about it is neither here nor there. #PMQs — Adam Bienkov (@AdamBienkov) January 12, 2022

Ook op sociale media worden de excuses van Boris Johnson belachelijk gemaakt: