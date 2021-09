Boris Johnson overweegt inzet leger om brandstoftekorten op te lossen

Geen video? Klik hier.

Boris Johnson besluit volgens Britse media vandaag of het leger ingezet moet worden om de tankstations te bevoorraden die kampen met lege tanks, onder meer als gevolg van de Brexit. Doordat het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit arbeidsmigranten uit de EU buiten de deur houdt is er een ernstig tekort aan chauffeurs en dat leidt tot ersntige problemen in de bevoorrading. Volgens de branche loopt de vraag naar arbeidskrachten op tot wel 100.000. Door het gebrek aan chauffeurs worden ook in andere sectoren voorraden niet aangevuld. De onrust onder bevolking over toenemende tekorten neemt toe, met ook hamsteren tot gevolg.

De tekorten leiden tot spanningen aan de pomp.

Geen video? Klik hier.

Oliemaatschappij BP heeft erkend dat tweederde van zijn tankstations twee van de populairste brandstoffen niet meer kunnen leveren. Volgens de branchevereniging van vrije pomphouders zit tussen de 50 en 90 procent van hun leden inmiddels met lege tanks. Er klinken waarschuwingen dat de winkelschappen tegen Kerstmis wel eens leeg zouden kunnen zijn, melden Britse media als The Guardian.

Het leger kan 80 tankwagens inzetten via de zogeheten Operation Escalin, een plan dat jaren geleden is opgesteld voor het geval van een harde Brexit. De militaire hulptransporten zouden binnen drie weken op gang gebracht kunnen worden. Of dat gaat gebeuren is onduidelijk. Een andere optie is dat delen van de mededingingswetgeving buiten werking worden gesteld zodat oliemaatschappijen meer informatie met elkaar kunnen delen.

Gefrustreerde kabinetsleden zouden de schuld voor de tekorten overigens bij de burgers leggen. Die zouden aan het hamsteren zijn geslagen en daardoor tekorten veroorzaken. De regering is naar verluidt daarom huiverig om in te grijpen. Gevreesd wordt dat de onrust alleen maar toeneemt als er speciale maatregelen genomen gaan worden. De verantwoordelijk minister voor transport zegt dat de tekorten opzettelijk worden veroorzaakt door een stiekeme actie van een bond van transporteurs. Die zou interne berichten van BP over lege tanks gelekt hebben.

Geen video? Klik hier.

De tekorten spelen op tal van terreinen. Zo vrezen pluimveehouders een kerst zonder kalkoenen omdat de branche kampt met een groot gebrek aan arbeidskrachten nu migranten niet meer welkom zijn. De regering heeft de regels voor werkvisa tijdelijk versoepeld maar de retail-organisatie zegt dat die maatregel te weinig effect heeft en te laat komt. Geschat wordt dat de tekorten aan de pomp nog wel minstens vijf dagen aan zullen houden. Dat leidt onder meer tot problemen bij artsen die wegens brandstofgebrek niet meer naar het ziekenhuis kunnen gaan.