Boris Johnson overweegt striktere Britse lockdown, maar ‘scholen zijn veilig’

Nu in het Verenigd Koninkrijk het aantal coronabesmettingen fors oploopt, onder meer vanwege een nieuwe Britse covid-mutatie die zich nog sneller lijkt te verspreiden dan het origineel, heeft premier Boris Johnson gezegd dat er mogelijk een nog striktere lockdown wordt ingesteld. Hij deed dat in een interview met de BBC. Tegelijkertijd zei Boris Johnson dat de scholen wat hem betreft veilig zijn. Wetenschappers hebben juist opgeroepen de scholen gesloten te houden.

Vorige week bracht het Britse Outbreak Management Team het strikte advies uit om in elk geval de middelbare scholen na de kerstvakantie gesloten te houden. Ook is er het advies om ook jonge kinderen met coronaklachten te testen op aanwezigheid van het virus, omdat de mutatie zich ook onder kinderen snel lijkt te verspreiden. Dat advies wordt inmiddels ook in Nederland gegeven. Scholen in en rond Londen, waar de meeste besmettingen zijn, blijven voorlopig inderdaad dicht. In andere delen van Groot-Brittannië in veel gevallen niet.

Tegen de BBC zei Johnson niet te willen speculeren over wat de nieuwe, striktere maatregelen zullen zijn als de besmettingen blijven oplopen, maar wel dat er ‘een reeks strengere maatregelen’ wordt overwogen. Op de vraag of kinderen komende week wel weer naar school kunnen zei Johnson: ‘Er bestaat bij mij geen twijfel dat scholen veilig zijn, en dat onderwijs een prioriteit is.’

Zaterdag werden in Groot-Brittannië 57.725 nieuwe besmettingen geregistreerd. Sinds het begin van de pandemie overleden ruim 74.000 Britten. Johnson zat er met zijn eigen gevoel over wat wel en niet veilig is eerder naast. In mei van dit jaar zei hij trots iedereen de hand te hebben geschud tijdens zijn bezoek aan coronapatiënten. Ongevaarlijk, aldus Johnson die niet lang daarna zelf op de intensive care belandde met het coronavirus.

Bron: Reuters