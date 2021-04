Boris Johnson ‘spil’ in belastingschandaal rond miljardair James Dyson

De Britse premier Boris Johnson heeft zakenman en Brexit-aanjager James Dyson persoonlijk beloofd belastinguitzonderingen te maken voor diens werknemers. Dat blijkt uit sms-verkeer tussen de twee mannen, ingezien door de BBC. De Labour-partij spreekt van schande.

Terwijl de eerste coronagolf in maart vorig jaar huishield op de Britse eilanden, was de regering in Londen verwoed op zoek naar beademingsapparatuur voor de vele patiënten in de overspoelde ziekenhuizen. Een van de bedrijven die op de grote vraag naar apparatuur dook, was Dyson. De oprichter van het bedrijf had echter wel de nodige praktische problemen die hij opgelost wilde hebben. Problemen waar hij een rechtstreeks lijntje met het hoogste ambt binnen de overheid voor gebruikte.

James Dyson was een van de drijvende krachten achter de Brexit-campagne, maar toen na het referendum bleek dat een vertrek uit de EU funest zou zijn voor zijn eigen bedrijf, verhuisde hij die in zijn geheel naar Singapore. Om aan de beademingsapparatuur te werken, zou een deel van de betrokken Dyson-medewerkers tijdelijk vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten opereren. Als niet-ingezetenen van Groot-Brittannië zou er dan een belastingtoeslag op hun inkomen geheven moeten worden en daar kon Dyson niet mee leven.

Dyson had zelf al contact opgenomen met het ministerie van Financiën om een garantie af te dwingen dat zijn medewerkers uitgezonderd werden van de belastingtoeslag. Omdat hij daar genegeerd werd, stuurde hij zijn eis rechtstreeks aan Boris Johnson per sms. Daarin schreef hij ook dat zijn bedrijf klaar was om aan het werk te gaan, maar dat er binnen de Britse overheid “helaas” niemand was die met hem in zee wilde gaan. Johnson reageerde prompt: “Ik regel het morgen! We hebben je nodig. Het ziet er geweldig uit.” Kort erop stuurde Johnson nog een bericht met de mededeling dat “Rishi” ook akkoord ging. Daarmee doelde Johnson op Rishi Sunak, minister van Financiën.

Omdat Dyson het nog niet helemaal vertrouwde wilde hij meer garanties, waarop Johnson antwoordde: “James, ik sta aan het hoofd van de schatkist en je kan van mij aannemen dat we je steunen bij wat je wil doen.” Twee weken na het sms-verkeer kondigde minister Sunak aan dat werknemers van buiten het Verenigd Koninkrijk geen aparte belastingstatus zouden krijgen.

Uiteindelijk leverde Dyson geen beademingsapparatuur aan het Verenigd Koninkrijk, omdat hij in april vorig jaar te horen kreeg dat zijn diensten niet meer nodig waren. Volgens Dyson heeft zijn bedrijf daardoor 20 miljoen pond (ongeveer 23 miljoen euro) schade geleden.

Vanuit de Britse overheid en met name de Labour-partij wordt met ontzetting gereageerd op het sms-verkeer tussen premier Johnson en zakenman Dyson. Volgens een woordvoerder is Johnson “de spil in het grootste lobby-schandaal van deze generatie”, de partij eist een formeel onderzoek:

De premier lijkt de macht van zijn ambt te hebben misbruikt om eigenhandig belastinggeld aan een miljardair te overhandigen in de vorm van belastingvoordeel. Als dat klopt, is het duidelijker dan ooit dat er andere regels bestaan voor de Conservatieven en hun vrienden, dan voor alle anderen.

Een woordvoerder van de regering verdedigt de beloftes van Johnson aan Dyson door te zeggen dat de premier alle recht had om in “uitzonderlijke tijden”, uitzonderlijke maatregelen te nemen: “We deden alles om de juiste apparatuur te krijgen en de burger te beschermen, zoals die van ons verwacht.”