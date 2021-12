Boris Johnson verder in het nauw door partygate, foto’s van illegale feestjes duiken op

Ros Atkins zet bij de BBC de nieuwste ontwikkelingen uiteen rond partygate, de benaming van het voor de lol schenden van coronaregels in Downing Street door de medewerkers van de Britse premier en mogelijk ook hijzelf. Aanvankelijk ontkende Johnson glashard dat er vorig jaar rond Kerst, toen alle Britten waren onderworpen aan een strenge lockdown, feestjes waren gegeven. Maar zoals voorspeld zijn er foto’s gemaakt tijdens die bijeenkomsten en beginnen die nu op te duiken. Medewerkers bekennen schuld, Johnson nog niet.

Part 4 of the story of Christmas parties & quizes in Westminster last year. This time: a picture, a resignation, staff awards and accusations of ‘partisan trivia’. Produced by Briony Sowden. https://t.co/9h4d7fUWKn pic.twitter.com/iJ0j9Dvnmi

— Ros Atkins (@BBCRosAtkins) December 15, 2021