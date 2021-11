Boris Johnson weigert mondkapje in ziekenhuis, ondanks uitbraak in parlement

Een recente uitbraak van het coronavirus in het Britse parlement heeft premier Boris Johnson er niet van weerhouden zonder mondkapje op een ziekenhuis te bezoeken. Hij deed dat in het Hexham ziekenhuis in Northumberland, waar hij zich liet fotograferen met zorgpersoneel die allemaal wel een mondkapje droegen. Ook dat was voor de premier geen reden er dan zelf ook maar een te dragen.

Volgens een woordvoerder van Johnson hield de premier zich desondanks strikt aan de geldende coronamaatregelen voor ziekenhuizen. Johnson zou net uit een bespreking zijn gekomen en niet op een medische afdeling zijn, en dus was het mondkapje niet nodig, aldus de voorschriften. Tijdens een bezoek aan een verpleegafdeling droeg Johnson het masker wel.

Uit een interne memo in handen van The Guardian blijkt dat het Britse parlement het risico op een coronabesmetting binnen e eigen muren aanzienlijk acht. Tussen 4 oktober en 5 november zijn er 114 bevestigde besmettingen ‘herleidbaar naar het parlementsgebouw’. Volgens enkele parlementsleden wordt er door veel collega’s onzorgvuldig omgesprongen met de coronamaatregelen. Zo wordt er nauwelijks afstand gehouden en lopen er nog altijd veel politici zonder mondkapje de kamers in en uit.

Johnsons weigering zelfs maar de minste beschermingsmiddelen te gebruiken, levert hem veel kritiek op vanuit de oppositie. Die verwijt de premier ook angstvallig weg te blijven uit het Parlement op het moment dat daar een debat plaatsvond rond Johnsons conservatieve collega Owen Paterson. Die kwam vorige week in opspraak wegens het overtreden van anti-lobbyregels. Johnson nam vanuit Northumberland de trein terug naar Londen waardoor hij het debat miste. Een week eerder nam hij vanaf de klimaattop in Glasgow wel een privéjet om op tijd bij een dinerafspraak te zijn met een vertrouweling van Paterson.