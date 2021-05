‘Boris Johnson wilde zich laten injecteren met coronavirus’

Boris Johnson wilde zich live op televisie laten injecteren met sars-cov-2 om de bevolking te laten zien dat het virus niet gevaarlijk was. De Britse premier noemde covid-19 de ‘kung-flu’ – een omschrijving die ook werd gebruikt door Donald Trump.

Dat zegt Johnsons voormalige topadviseur Dominic Cummings, die de laatste maanden in een moddergevecht is beland met de premier.

Johnson had uiteindelijk geen injectie nodig om besmet te raken met het coronavirus. Hij liep het virus in maart 2021 op nadat hij veelvuldig handen had geschud met coronapatiënten. Het virus bleek gevaarlijker dan de Conservatieve leider had gedacht: hij belandde op de intensive care.

De Britse premier is veelvuldig bekritiseerd omdat hij de pandemie aanvankelijk totaal niet serieus nam. Zo was hij begin 2020 vijf keer op rij afwezig bij het crisisberaad waar de epidemie werd besproken. Ook negeerde Johnson waarschuwingen van wetenschappers die aandrongen op een lockdown.

Op Twitter bevestigt Cummings het beeld dat de Conservatieve regering de coronacrisis enorm onderschatte en niet goed was voorbereid. “De grote misvatting was dat we een plan hadden. Het bleek nauwelijks te bestaan.”