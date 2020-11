Boris Johnson zet omstreden topadviseur Cummings op de keien

Geen video? Klik hier.

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn belangrijkste adviseur Dominic Cummings ontslagen. Cummings, een soort Britse versie van Steve Bannon, was de strateeg achter het Brexit-referendum en wilde het overheidsapparaat ‘transformeren’ door plichtsgetrouwe topambtenaren te ontslaan en te vervangen door – in zijn eigen woorden – ‘vreemde snuiters en zonderlingen’.

Cummings is aan de kant gezet nadat hij in conflict raakte met de verloofde van Johnson. Hij kondigde eerder vandaag zelf aan met Kerst te zullen vertrekken maar Johnson besloot daar niet op te wachten nadat Cummings zich ook tegen hem keerde. Journalisten zagen hoe Cummings Downing Street verliet met in zijn armen een kartonnen doos met persoonlijke bezittingen.

Het plotseling laten vallen van Cummings is opmerkelijk omdat hij eerder dit jaar de premier in moeilijkheden bracht door ondanks vermoedelijk besmet te zijn met het coronavirus doelbewust de lockdownregels te schenden en daarmee vrijuit te gaan. Net als in Nederland met minister Grapperhaus die wegkwam met schendingen van de coronamaatregelen, verloor het beleid van Johnson daardoor aan draagvlak.

NRC schrijft:

De voormalige activisten die in 2016 betrokken waren bij Vote Leave, de succesvolle Brexit-campagneorganisatie, verloren invloed. Hun aanpak werkte tijdens het referendum, maar hun stijl viel verkeerd bij velen in en rondom de politiek. Cummings, Cain en andere spindoctors die op verschillende sleuteldepartementen waren neergezet (zoals het voormalige ministerie voor Brexit-zaken) waren arrogant en bot. Opschudden was belangrijker dan samenwerken. Geregeld leidden ze persbriefings waar ze met de armen over elkaar gevouwen en norse gezichten waakten over ambtenaren die zich in onmogelijke bochten dienden te wringen om de jongste Brexit-strategie inhoudelijk recht te praten. Steevast straalden ze uit dat zij de ware gelovigen in uittreden waren en het establishment van pro-Europese ambtenaren en politici in het gareel moesten houden.

De Volkskrant analyseert:

Twee gebeurtenissen hebben bijgedragen aan Cummings’ val. Ten eerste de nieuwe lockdown waarmee hij Johnson tegen diens zin heeft opgescheept. Daarbij kwam de verkiezing van Joe Biden, die Johnson noopte om na te denken over het leven na de Brexit. Een belangrijk raakvlak tussen Londen en Washington zal klimaatpolitiek worden, een onderwerp bovendien dat Symonds na aan het hart ligt en Cummings slechts matig kan boeien. Komend jaar is Boris Johnson gastheer bij de klimaattop van de VN. Vanuit Brussel werd het bericht over Cummings’ naderende vertrek gezien als een teken dat Johnson misschien toch te porren valt voor een Brexitakkoord.

The Guardian laat critici aan het woord die minder optimistisch zijn over een koerswijziging. Volgens hen wordt het beleid van Johnson vooral gekenmerkt door gebrek aan enige koers. De premier ligt inmiddels ook in de eigen partij onder vuur.