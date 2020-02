Boris Johnson zwijgt na aantrekken racistische adviseur

De Britse premier Johnson heeft een adviseur aangetrokken die een aanhanger is van eugenetica, een zogenaamde wetenschap gericht op ‘rasverbetering’ die door de nazi’s omarmd werd. De 27-jarige Andrew Sabisky heeft daarnaast racistische opmerkingen verkondigd als dat zwarte Amerikanen een lager IQ hebben dan hun witte medeburgers en “intellectueel gehandicapt” zijn. Hij is ook een voorstander van verplichte anticonceptie voor de lagere maatschappelijke klassen. Dat laatste schreef hij in 2014 op de website van Dominic Cummings, de rechterhand van Johnson. Sabisky is bij Cummings aangesteld als adviseur voor ‘speciale projecten’.

Britse media willen weten of Johnson die ideeën onderschrijft maar de premier houdt zich schuil voor die vraag. “De visies van de premier zijn bekend en goed gedocumenteerd,” is het enige dat zijn woordvoerder kwijt wil.

De premier van Schotland, Nicola Sturgeon, twitterde dat geen enkele regering dergelijke nieuwskoppen dient te veroorzaken. Sturgeon meent dat Johnson leiderschap moet tonen in deze kwestie.

These are really not acceptable headlines for any government to be generating (or allowing to be generated). They need to get a grip fast and demonstrate some basic but fundamental values in the terms of our public debate. https://t.co/GHhO38Z2Ll

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) February 17, 2020