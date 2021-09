Bosbranden zorgen voor recorduitstoot CO2

Als gevolg van bosbranden kwam er in augustus 1,3 gigaton CO2 vrij. Dat is de grootste hoeveelheid sinds de Copernicus Atmosphere Monitoring Service in 2003 begon met het meten van de uitstoot van bosbranden. Dat schrijft The Guardian.

Door de klimaatcrisis – en de hitte en droogte die daarmee gepaard gaan – neemt de kans op bosbranden toe. De branden zelf dragen vervolgens ook weer bij aan de opwarming van de aarde. De vrees bestaat dat bossen meer broeikasgassen gaan uitstoten dan ze opslaan.

Rusland was verantwoordelijk voor verreweg de meeste CO2. Tussen juni en augustus kwam er bij bosbranden in Siberië 970 megaton CO2 vrij. Ook in Noord-Amerika waren veel branden. In Europa, waar relatief weinig bos is, waren er grote branden in onder meer Griekenland, Italië, Kroatië, Oekraïne, Roemenië, Albanië en Servië.