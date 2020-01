Bosbrandslachtoffers schelden Australische premier verrot

De Australische premier Scott Morrison heeft opnieuw veel kritiek gekregen tijdens een bezoek aan het zwaar getroffen plaatsje Cobargo in het zuidwesten van het land. Op beelden is te zien hoe hij een vrouw dwingt zijn hand te schudden, maar vlug doorloopt als de vrouw hem vraagt om meer financiële steun. Daarop beginnen bewoners hem de huid vol te schelden.

“Je bent hier niet welkom”, schreeuwen verschillende gedupeerden. “Hier zal je geen stemmen meer krijgen, maat. Je bent een idioot. Rot op. Dit is oneerlijk. We zijn compleet vergeten hier.” Morrison kortte het bezoek drastisch in en stapte – met zijn handen in zijn zakken – een auto in om snel weer te vertrekken. Daarna maakte minister Littleproud bekend dat er meer financiële steun beschikbaar komt voor de inwoners van de Begavallei in Cobargo. Eerder verdedigde de conservatieve Morrison de aanpak van zijn regering nog. Zo zou hij niet toelaten dat overheidsdiensten “over elkaar heen vallen in een opbod om hulp te bieden: laat de professionals hun werk doen”.

De premier ligt al langer onder vuur omdat hij te weinig onderneemt tegen de aanhoudende bosbranden. Bovendien ontkent hij enig verband met de klimaatcrisis. “De opwarming van de aarde in verband brengen met één gebeurtenis zoals de bosbranden is niet geloofwaardig”, verklaarde hij vorige maand. Hij zegt dat sommigen gebruikmaken van de branden om hun politieke agenda door te duwen en het klimaatbeleid te verscherpen.

De club van Morrison remt klimaatactie al dertig jaar af. Zo voerde hij campagne voor een grote steenkoolmijn in Queensland, waarvoor de regering in juni akkoord gaf. Twee jaar geleden zwaaide hij met een stuk steenkool in het parlement en zei: “Wees hier niet zo bang voor.” Tegen de boeren die last hadden van ernstige droogte zei hij vorig jaar dat ze “moeten bidden voor regen”, en eerder dit jaar weigerde hij herhaaldelijk om samen te zitten met brandweerchefs die bezorgd waren over de klimaatcrisis.

Morrison. The true tragedy of these fires are farmers pouring milk down hills because they have no electricity. Yes. He said that.#Auspol #AustralianFires — Daniel Best (@20thCenturyDan) January 2, 2020

Morrison has just confirmed in his press conference that he is treating these fires like any other normal natural disaster that Australia has experienced for a long time. This is the greatest failure of political leadership Australia has ever seen. — 💧Queen Victoria (@Vic_Rollison) January 2, 2020

De brandweer verwacht dat de bosbranden het aankomend weekend zullen verergeren. Met opnieuw temperaturen boven de 40 graden en een krachtige wind. Door de oprukkende branden moeten tienduizenden toeristen worden geëvacueerd. In New South Wales geldt vanaf vrijdag de noodtoestand.

Lokale autoriteiten spreken van de grootste evacuatie ooit in de regio. Het gebied strekt zich uit over bijna 250 kilometer. Mensen slaan massaal op de vlucht. Er staan lange rijen voor tankstations en supermarkten. Veel benzinepompen zijn buiten werking door de branden.